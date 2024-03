Ein Kleiderbasar für Klein und Groß findet erstmals in Gerbisbach statt. Alle Helfer tragen ein besonderes Outfit. Wann an diesem Sonnabend der Startschuss fällt und was angeboten wird.

Secondhand - 1. Kleiderbasar findet am Samstag in Gerbisbach statt

Gerbisbach/MZ. - „Da drüben, Größe 146, nagelneue Kleidung, ein Euro das Stück, da kann man nichts falschmachen“, sagt Annette Thomas, die seit zehn Jahren zum Helferteam von Sandra Hainke gehört. Die Rentnerin erzählt, dass sie die Organisatorin im Wartezimmer einer Physiotherapie kennengelernt und nach einem kurzen Gespräch ihre Zusage gegeben hat, als „helfende Hand“ mit einzusteigen.

Stefanie Schaube ist mit Tochter Emelie aus Jessen gekommen. (Foto: Thomas Tominski)

Die 68-Jährige platziert fachmännisch Frühjahrs- und Sommersachen für Kinder auf verschiedene Tische, damit die Besucher beim „Kleiderbasar für Klein und Groß“ im Dorfgemeinschaftshaus sofort einen Überblick über das große Sortiment haben. „Ein Tag Sachen auspacken, am Sonnabend die Börse, da brauche ich den Sonntag zum Ausruhen“, sagt sie und ergänzt, dass die Schnäppchenjäger mindestens 30 Minuten vor Beginn des Basars an der Tür stehen.

Information: Der Kleiderbasar in Gerbisbach findet am Sonnabend, 2. März, von 8 bis 11 Uhr statt.

Breites Sortiment

Auf dem Parkplatz und vor dem Gebäude herrscht ständiger Betrieb. Anbieter, die eine der begehrten 52 Tischnummer erhalten haben, tragen mit Nummern versehene Wäschekörbe oder diversen Kinderbedarf – vom Schaukelpferd über Autositze bis Spielzeug ist alles dabei – in das Dorfgemeinschaftshaus und sorgen dafür, dass die 15 Helfer ständig in Schwung bleiben.

„Ich habe mich für eine räumliche Trennung entschieden“, sagt Sandra Hainke. Die kleinen Frühjahrs- und Sommersachen sind zusammen mit Spielzeug und Co. im rechten Bereich (vom Eingang aus gesehen), das restliche Sortiment ist gut sichtbar im anderen Raum platziert. Entgegen allen derzeit kursierenden Gerüchten, so Hainke, müssen weder Anbieter oder Besucher einen Obolus bezahlen. Zehn Prozent der Einnahmen verbleiben beim Helferteam, um die Unkosten zu decken.

Romy Heßler gehört von Anbeginn zum Team der fleißigen Helfer. (Foto: Thomas Tominski)

Die Organisatorin betont, dass ihr der Wegzug aus Prettin schon „sehr wehgetan hat“, doch dies sei inzwischen Geschichte. Hainke bedankt sich bei der Stadt Jessen für die Bereitstellung des Hauses in Gerbisbach, der Preis für die Nutzung sei mehr als fair. „Ich hoffe, dass es nicht bei der Premiere bleibt. Denn hier soll im September der nächste Basar stattfinden“, so die Prettinerin, die beim Rundgang mit helle und moderne Räume, viel Platz, Toiletten, eine Küche sowie einen Parkplatz vor der Tür die Vorzüge des neuen Quartiers herausstreicht. Alle Helfer sind leicht zu erkennen. Schwarzes Shirt, weiße Hose und ein buntes Tuch um den Hals gehören zur Grundausstattung. „Wir sind am Sonnabend ab 7.15 Uhr bereits vor Ort. Dann besprechen wir den Schlachtplan.“

Im Dorfgemeinschaftshaus Gerbisbach findet der Kleiderbasar statt. (Foto: Thomas Tominski)

Im Flur stapeln sich langsam die Körbe, vom Kinderwagen bis zum Bett wird herangetragen. „Wir wursteln uns durch“, meint Romy Heßler, die Hainke von Anbeginn mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Helferin schnappt sich den nächsten Stapel Sachen und erzählt, dass alle in der Truppe mit dem Herzen bei der Sache sind. „Der Tag Urlaub ist immer eingeplant“, sagt sie und verrät, dass der erste Anbieter bereits um 7.30 Uhr mit dem Auto auf den Parkplatz gerollt ist. Romy Heßler erzählt vom liebevollen Empfang in Gerbisbach und hofft, dass der Basar sich hier etablieren kann. „Besser geht es kaum“, meint sie mit Blick durch den Raum. Deshalb ist vom Premieren-Erfolg fest überzeugt.

Traurigkeit schnell verflogen

Stefanie Schaube ist mit ihrer fünfjährigen Tochter Emelie aus Jessen angereist. Die junge Muttermuss mehrfach zum Auto zurücklaufen, bis es komplett entladen ist. „Wir sind jetzt das dritte Mal dabei“, so Stefanie Schaube, die es sehr wichtig findet, dass es diese Art des Second Hand Verkaufs in der Region überhaupt gibt. Ein Kind trägt die Sachen nicht ab. Zudem sind die Preise so niedrig, dass auch Familien mit einem geringen Einkommen hier richtig groß Shoppen gehen können.

In einem Raum gibt es alles, was ein Kinderherz begehrt. (Foto: Thomas Tominski)

„Der Spielzeugladen in Jessen hat auch schon geschlossen. Große Alternativen gibt es nicht.“ Ihre Tochter sei zwar jedes Mal traurig, wenn Dinge aus ihrem Kinderzimmer verschwinden, da jedoch nach jedem Basar neue Sachen mit nach Hause genommen werden, hält sich die Traurigkeit in Grenzen.

Die nächsten Anbieter strömen in das Gebäude. Hainke kennt ihre „Pappenheimer“ persönlich, Zeit für einen kurzen Schwatz bleibt immer. „Jetzt haben wir sogar eine Anfrage aus Eilenburg in puncto Ausrichtung eines Kleiderbasars erhalten“, sagt die Organisatorin, die mit Gerbisbach und Torgau „eigentlich voll ausgelastet“ ist.