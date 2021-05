Klaus-Rüdiger Neubauer will mit Sachlichkeit zum Ziel

Annaburg - Was machbar ist, möchte er auch in den nächsten sieben Jahren umsetzen, sagt Klaus-Rüdiger Neubauer. Der parteilose hauptamtliche Bürgermeister der Stadt stellt sich am 6. Juni erneut zur Wahl. Er stehe für Sachlichkeit und realitätsnahe Kommunalpolitik. Über Wünsche könne man reden, aber für einen Kommunalpolitiker müsse das Machbare im Vordergrund stehen, und er werde sich konsequent dafür einsetzen.

Ganze Stadt im Blick

Beim europäischen Förderprogramm Leader sei das gut gelungen, stellt er fest. Dabei erwähnt er, dass jüngst erst aus diesem Topf Fördermittel für das Dorfgemeinschaftshaus in Groß Naundorf bewilligt wurden. Mit Blick auf die vergangenen Jahre habe Annaburg über diese Fördermöglichkeit viel erreicht. Hier wie auch bei anderen Themen müsse das gesamte Stadtgebiet im Blick bleiben und die Gleichbehandlung gewährleistet werden. Ein wesentlicher Punkt sei, dass in allen Ortschaften Ortschaftsräte bestehen.

Daran solle sich nichts ändern. Das habe sich bewährt, diese Gremien seien näher dran an den Themen, die die Einwohner bewegen. Sollte ihm erneut das Vertrauen ausgesprochen werden, so hat er sich für die kommende Legislaturperiode einige konkrete Ziele gesetzt. Dazu gehört die Bildung eines Jugend-Stadtrats. In Zusammenarbeit mit Schulen könnte dieses Vorhaben auf den Weg gebracht werden. Das Interesse sei da, wenn man Diskussionen in den Sozialen Medien verfolge. Doch über diesen Weg lasse sich nichts umsetzen, sondern nur im direkten Kontakt und in der unmittelbaren Diskussion.

Die Debatte über Soziale Medien hält er für die Sachpolitik nicht zukunftsfähig. Neubauer verspricht sich vom Jugendparlament, bei jungen Leuten das Interesse an kommunalpolitischer Arbeit zu wecken beziehungsweise zu entwickeln. Voraussetzung sei, dass der Stadtrat hierfür seine Zustimmung gibt und somit nach seiner Meinung die Kommunalpolitik vor Ort stärken würde.

Arztpraxis im Rathaus

Das Thema Ärzteversorgung beschäftigt ihn seit Jahren. Viele Gespräche habe er geführt, zwischenzeitlich habe es auch mal Zuversicht für Prettin gegeben, doch dann wurde wieder nichts daraus. Hierzu könne man viele Wünsche äußern, aber eine Lösung lasse sich nur in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalts erreichen. Dafür sollten Angebote unterbreitet werden. So entwickelte er die Idee, Räume im Rathaus in Prettin für Arztsprechstunden zu nutzen. Stück für Stück könnte das kommunale Gebäude in dieser Hinsicht etabliert werden, indem auch Praxen für verschiedene Behandlungen, etwa eine Physiotherapie, dort mit einziehen.

Verbesserungen erreichen, das gelte auch für den Bereich Feuerwehr. Die Infrastruktur solle sich positiv entwickeln. Vom Land wolle er eine bedarfsgerechte Unterstützung einfordern. Er sei gegen die nicht bedarfsgerechte Förderpolitik, die dazu führe, dass Städte etwa Fahrzeuge erhalten, die nicht optimal für die jeweiligen Bedingungen sind. Die Städte sollten Geld erhalten und selbst entscheiden können. Die Fördermittel sollten nicht an das Bestellen bestimmter Fahrzeuge gebunden sein. Den Feuerwehrleuten ist er dankbar für ihr ehrenamtliches Engagement und ihre Einsatzbereitschaft bei Notlagen. „Wir brauchen jeden Kameraden“, unterstreicht er.

An mehreren Straßen und Gehwegen in der Stadt, so benennt er ein weiteres Tätigkeitsfeld, sind in nächster Zeit dringend Bauarbeiten erforderlich. Klaus-Rüdiger Neubauer kann da sofort mehrere aufzählen. Aber was wird möglich sein, nach dem Abschaffen der Straßenausbaubeiträge? „Da müssen wir schauen, welches Geld uns das Land zur Verfügung stellt und was in Zukunft leistbar ist.“

Die Zukunft ist auch ein Stichwort für die derzeit laufende deutschlandweite Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle. Neubauer hatte wiederholt in Stadtratssitzungen dazu aufgefordert, sich zu informieren und mögliche Gefahren nicht zu unterschätzen. „Erst wenn klar ist, dass wir da raus sind, dann können wir uns zurücklehnen.“

Die Herausforderungen in den nächsten Jahren in der Stadt sind groß, da hat er keine Zweifel. Er werde sich ihnen stellen, bekräftigt er. (mz)