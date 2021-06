Klaus-Rüdiger Neubauer tritt gegen Stefan Schmidt an

Im Vorfeld der Entscheidung an diesem Sonntag hat die MZ den beiden Kandidaten Fragen gestellt.

Wer wir der neue Chef im Annaburger Rathaus?

Welche Aufgabe sollte unbedingt am Beginn der neuen Legislaturperiode stehen und warum?

Klaus-Rüdiger Neubauer: Schnellstmöglicher und prioritärer Abschluss der Erstellung der Eröffnungsbilanz, um einen realistischen Überblick über die Finanzstruktur zu haben; Beginn mit der Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung unserer Verwaltungsstruktur – effizientere Verwaltung; Einwohnerversammlungen in allen Ortsteilen in Abstimmung mit den Ortsbürgermeister*innen noch im dritten Quartal.

Klaus-Rüdiger Neubauer (Foto: Frank Grommisch)

Stefan Schmidt: Ich möchte mir ein umfassendes Bild machen, nicht nur aus der Perspektive der Verwaltung. Ich möchte mit den gewählten Gremien, dem Gewerbe, dem Ehrenamt, den Generationen, den Menschen aller Ortsteile ins Gespräch kommen, Probleme erkennen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Oft fehlt für die richtige Priorisierung von Aufgaben nur eine andere Perspektive. Hinweise, Fragen, aber auch Kritik unserer Bürger müssen als allererstes immer als konstruktiver Fingerzeig gewertet werden. Das ist Bürgernähe! Darüber hinaus haben Digitalisierung und Strukturierung für mich Priorität.

Stefan Schmidt (Foto: Frank Grommisch)

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Finanzlage der Stadt zu verbessern?

Neubauer: Weiterhin werde ich mich für eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zur Verbesserung der grundlegenden Finanzausstattung einsetzen. Gewerbesteuern müssen dort entrichtet werden, wo der Mehrwert erzeugt wird, nicht nur am Sitz der Firma (Beispiel Betreiber von Windparks und Großflächensolaranlagen). Notwendige moderate Anpassung von leistungsbezogenen Abgaben und Gebühren sowie Pachten - aber - in und nach der jetzigen Pandemie Abstand nehmen von Steuererhöhungen; Konsequente, da notwendige Umsetzung der Haushaltskonsolidierung

Schmidt: Annaburg wird auch in Zukunft von der Inanspruchnahme verschiedener Fördertöpfe abhängig sein. Etwas anderes zu versprechen wäre unehrlich und nicht realistisch. Die Defizite im Haushalt der letzten Jahre und die damit verbundenen Auflagen an die Verwaltung (Haushaltsvorbehalt), aber auch an die Bürger, erlauben uns noch weniger Handlungsspielraum. Hier müssen wir zusammen mit Weitblick planen, echte Schwerpunkte setzen und auch über Tabuthemen diskutieren. Nicht jedoch über die Unterstützung der Vereine oder gar über Aufgaben wie Brandschutz, unserer Schulen oder Kitas.

Unter den Corona-Bedingungen hat das Ehrenamt gelitten. Wie kann es jetzt unterstützt werden?

Neubauer: Auch in schwieriger Haushaltsituation die Unterstützung der Vereine und der Ehrenämter durch die Aufrechterhaltung unserer kostenfreien Nutzung von kommunalen Einrichtungen für Vereinszwecke; Vermittlung von vereinsspezifischen Förderprogrammen; Unterstützung bei der Wiederbelebung unserer Seniorenbetreuung; Selbst in verschiedensten Vereinen aktiv werden.

Schmidt: Die Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen haben den Vereinen sicher zugesetzt. Aber wir haben fast überall noch motivierte Ehrenamtler, so dass sich Mitgliederverluste und finanzielle Folgen in Grenzen halten. Viele Vereine haben die Zeit trotzdem sinnvoll und konstruktiv genutzt. Viel mehr Handlungsbedarf sehe ich bei unseren freiwilligen Feuerwehren, aber dies unabhängig von der Pandemie. Leider gibt es in den Wehren bereits seit deutlich längerer Zeit Probleme und dort muss die Stadt als Träger des Brandschutzes dringend Verantwortung übernehmen und handeln.

Eine Stadt zum Wohlfühlen. Wie sollte dieses Ziel weiter verfolgt werden?

Neubauer: Weiterhin alles tun zur Bestandssicherung unserer Kitas und Schulen als oberste Priorität; Verbesserung der Ärztesituation durch Einbindung von mediz. Versorgungszentren und der Bereitstellung entsprechender passender Räumlichkeiten; Hinweise und Bewerbungen auf die vielfältigen Vereinsaktivitäten in unserem Stadtgebiet; Schaffung eines gesellschaftlich-kulturellen Zentrums in der Kernstadt Annaburg (Schlosskirche); stärkere Einbindung des Bundeswehrstandorts, um unser Stadtgebiet noch stärker als Wohnort anzupreisen,? touristische Außenwirkung der Stadt verbessern.

Schmidt: Unsere Gemeinde hat in ihren Ortschaften sehr viel zu bieten. Aber wir haben auch deutliche strukturelle Defizite. Die Menschen, die hier leben und auch solche, die einfach gern hier sind, hält das aber nicht von ihrem Engagement ab. Und in vielen Projekten setzen diese Leute ihre Ideen in die Realität um. Die Windmühle in Plossig, das Porzellaneum in Annaburg und die Lichtenburg in Prettin sind Beispiele dafür. Sie sind unbedingt unterstützend zu begleiten. Ob durch bürokratische Hilfe, Fördermittelrecherche oder in anderer Hinsicht.

Was sollte sich in den kommenden sieben Jahren in Annaburg unbedingt verändern?

Neubauer: Ein weiteres Zusammenwachsen aller Ortsteile sollte unbeirrt weiterverfolgt werden unter Berücksichtigung von örtlichen Besonderheiten. Es muss gelingen, im Bereich Brandschutz das Land endlich von einer bedarfsgerechten Förderung für die Ausstattung unserer Feuerwehren zu überzeugen und auch zu drängen. Mit dem Landkreis müssen wieder bessere Angebote im öffentlichen Nahverkehr verhandelt und erzielt werden.

Schmidt: Ganz oben steht hier ein stärkeres und gleichberechtigtes Miteinander der Ortschaften. Zusammenwachsen unter Erhalt der Individualität ist ein Herzensanliegen für mich. In den letzten Jahren mussten wir einige empfindliche Rückschläge verkraften: z.B. Arztpraxis in Prettin oder Einzelhandel in Annaburg und Prettin. Der Erhalt des jetzigen Status mag erstmal nicht so ambitioniert wirken, ist aber der Mindestansatz! Außerdem sind dringend nötige Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel Verwaltungssitz: ohne klare Richtung, stehen die Erhaltungskosten aller Optionen jährlich im Haushalt. (mz)