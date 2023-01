In der Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin erinnerten Menschen der Region mit einer Lesung an die Opfer der Nationalsozialisten.

Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin erinnert mit Lesung an Opfer der NS-Diktatur

Prettin/MZ - Am Freitag fand die jährliche Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus in Prettiner Schloss statt – dem einstigen Konzentrationslager (KZ) Lichtenburg Prettin. Mit einer sogenannten partizipativen Lesung und einer Kranzniederlegung erinnerten Bürger und Politiker an die Opfer.