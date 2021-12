Kirche in Klöden öffnet für Angehörige von gestorbenen Kindern

Die Kirche in Klöden

Klöden/MZ - Die Kirche in Klöden wird am Sonntag für trauernde Angehörige von gestorbenen Kindern geöffnet. „Jeweils am zweiten Sonntag im Dezember stellen weltweit Angehörige, die ein Kind verloren haben, um 19 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster.

„Während die Kerzen an einem Ort erlöschen, werden sie am nächsten entzündet“, teilt Superintendentin Gabriele Metzner vom Evangelischen Kirchenkreises Wittenberg mit.

So werde die Erde für 24 Stunden „von einer Welle des Lichts durchzogen“. Jedes Licht stehe für die Erinnerung an ein Kind, das das Leben erhellt hat und unvergessen bleibt. Das Licht leuchtet für die Hoffnung, die in der Dunkelheit der Trauer wächst.

Die Kirche in Klöden steht am Sonntag ab 14 Uhr offen - für eine Andacht und zur eigenen Erinnerung. Die Besucher würden mit Musik und Texte, Stille und Gespräch erwartet.

Angehörige verstorbener Kinder können dazu gerne Erinnerungsstücke wie Fotos, persönliche Gegenstände oder auch Texte mitbringen, betont Superintendentin Gabriele Metzner.

Klöden ist mit dem Auto über die Bundesstraße 187 von Wittenberg aus Richtung Osten, von Jessen in Richtung Süden erreichbar.