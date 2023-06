Elster/MZ - „Als ich am Abend in der Badewanne gelegen habe, sind mir die Tränen über das Gesicht gelaufen“, sagt die Chefin des Jugendclubs „Zuflucht“ Elster, Sabine Hoffmann, die nach der Kindertagsparty im Freizeitpark Elster „emotional sehr berührt“ gewesen ist. Im Rahmen des Schul- und Heimatfestes ist in der Stadt – Zahna hat am 1. Juni den Anfang gemacht (die MZ berichtete) – das zweite Fest über die Bühne gegangen. Da die Veranstaltung aufgrund des vom Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

genehmigten Zukunftspaketes (insgesamt 150.000 Euro für Projekte in den Themenfeldern Bewegung, Kultur und Gesundheit) über Fördermittel finanziert wird, ist der Eintritt für alle Besucher frei.