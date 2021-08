Kinder kehren aus Elster zurück auf ein Trümmerfeld

Elster - Die beiden Jugendlichen Anna und Alexander Thomas, die drei erlebnisreiche Wochen im Jessener Land verlebten, sind seit Sonntag wieder zu Hause bei ihren Eltern in Rheinland-Pfalz. Darüber informiert Elsters Jugendklubchefin Sabine Hoffmann. Sie hatte sie Anfang August aus Bad Neuenahr geholt und nun auch wieder nach Hause gebracht. So sehr sich die beiden Jugendlichen auf ihre Eltern freuten, so emotional war dennoch der Abschied aus Elster.

Sie wollen in den Herbstferien wiederkommen, haben sie Sabine Hoffmann schon angekündigt. So wohl und aufgehoben haben sie sich unter den Elsteraner Klubbesuchern gefühlt. Aufgenommen hatte sie die Familie Scheps in Iserbegka. Die mittlere der drei Wochen verbrachten die beiden Jugendlichen bei ihrer Tante in Prettin. Die anderen im Jugendklub Elster.

Wie berichtet, hatte die Klubchefin gemeinsam mit dem Verein „Strahlende Kinderaugen“ im Ort einiges unternommen, über die Ferienzeit Kindern aus dem Flutgebiet ein paar erholsame Tage abseits des Chaos zu Hause zu bieten. Der Vater von Anna und Alexander stammt aus Prettin und so kam der Kontakt zustande.

Die Bilder, die Sabine Hoffmann von ihrer zweiten Fahrt nach Bad Neuenahr mitbrachte, versprechen noch nicht viel Gutes. Das THW kämpfe sich Straße für Straße vor. Häuser werden abgerissen. Noch längst sind nicht alle Trümmer weggeräumt. (mz)