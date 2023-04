Die Fläche an der Straße zwischen Holzdorf und Buschkuhnsdorf wird nach vielen Jahren der Vorbereitung ein Abbaugebiet. Was sich dadurch verändern wird.

Holzdorf/MZ - An der Straße zwischen Holzdorf und Buschkuhnsdorf entsteht ein Kieswerk. Viele Jahre wurde darüber schon geredet. Vor 26 Jahren bereits sei auf der Fläche, die bislang von der Agrargenossenschaft Holzdorf bewirtschaftet wurde, der erste Bohrpunkt gesetzt worden, erinnerte Marcus Leonhardt, Geschäftsführer der KWH Kieswerk Holzdorf GmbH & Co. KG. Seit gut zwei Jahren ist er in dieser Funktion tätig. Jetzt ist für ihn und seine Kollegen der Punkt erreicht, in die Öffentlichkeit zu treten.