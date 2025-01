Fünfte Jahreszeit Keine Lücke im Terminplan - Elsteraner Carneval Verein hält trotz Bundestagswahl an geplanter Veranstaltung fest

Elsteraner Carneval Verein hält trotz Bundestagswahl am 23. Februar an langfristig geplanter Veranstaltung fest. Welche Gründe es dafür gibt und was der Landeschef dazu sagt.