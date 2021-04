Kein Schuss zur Schonzeit im Landkreis Wittenberg

Für manche Wildtiere gelten im Frühjahr besondere Regelungen. Welche Ausnahmen es gibt und was Obmann Karsten Berbig von Hundebesitzern erwartet.

Zahna-Elster - Die weißen Felder in der Tabelle lassen keinen Spielraum für Eventualitäten. Zu dieser Zeit dürfen Jäger laut Landesjagdgesetz kein Wild erlegen. Karsten Berbig, Obmann Wildbewirtschaftung bei der Kreisjägerschaft Wittenberg, betont etwas scherzhaft, dass Schonzeiten vor allem für den Menschen gelten. „Verstoß wird als Straftat gewertet.“ Wolf und Fuchs halten sich nicht daran.

Ab dem 15. April darf Rehwild der Altersklasse I, also Schmalrehe und Jährlingsböcke, wieder bejagt werden. Dies wird in jedem Bundesland anders gehandhabt, erklärt Berbig, der entgegen der Meinung vieler Landwirte keinen Zusammenhang zwischen erhöhter Rehpopulation und Waldsterben erkennt. „Das Wild kann nichts für trockene Sommer und fehlenden Regen“, so das Mitglied des erweiterten Kreisvorstands.

Vorsicht ist geboten

Trotz Ende der Schonzeit heißt es für die Jäger: Vorsicht ist geboten! Wenn zum Beispiel ein Sprung Rehe auf dem Feld steht, muss der Weidmann ganz genau darauf achten, welches Muttertier einen dicken Bauch hat. Nach der Paarung entwickelt sich das befruchtete Ei bei der Ricke zunächst kaum, erst im Dezember oder Januar beginnt der Embryo zu wachsen. Die Tragezeit der Ricke beträgt 39 bis 42 Wochen. Im Mai oder Juni des folgenden Jahres werden die Kitze geboren.

Schmalreh heißt einfach erklärt nicht schwanger. Deshalb kann es ab 15. April bis Ende des Monats wieder geschossen werden. Beim Rot- und Damwild dürfen ab dem 1. Mai weibliche Schmaltiere und Schmalspießer - „Jungs“, die ihren ersten Geburtstag feiern - wieder gejagt werden. „Rotwild ist im Jessener Raum ansässig, Damwild im Nordkreis präsent“, erklärt Berbig die Reviere. Die Abschüsse müssen selbstverständlich genehmigt werden.

Der Verfahrensweg funktioniert so: Ein Revierinhaber reicht seine Abschussplanung bei der Unteren Jagdbehörde des Landkreises ein, die nach Beratung mit dem Jagdbeirat die Zahlen genehmigt. „Deshalb ist es wichtig“, so Berbig, „dass der Revierinhaber einen Plan hat.“ Für neugeborene Kälber besteht bis Ende August (Damwild) beziehungsweise Ende Juli (Rotwild) Schonzeit.

Bei Schwarzwild kommt es auf den guten Instinkt des Jägers an. Dieses bekommt zwar keine Schonzeit, doch im Vordergrund steht der Mutterschutz. Zur Erklärung konstruiert Berbig ein Beispiel. Eine Bache legt ihre Neugeborenen (Frischlinge) im Wald ab und geht zur Futtersuche auf den Acker - und richtet dort Schaden an. Der Jäger ist jetzt in der Zwickmühle.

Berbig erklärt, dass der Jäger jedem Risiko aus dem Weg gehen muss. Doch selbst mit einer Wärmebildkamera ist im Dunkeln aus 80 Metern Entfernung die Saugleiste bei einer Bache kaum zu erkennen. Wenn der Weidmann die Situation nicht einwandfrei einschätzen kann, greift der Mutterschutz.

Fährte löst Instinkt aus

Das Mitglied des erweiterten Vorstands erinnert, dass im Wald grundsätzlich Leinenpflicht besteht. Hundebesitzer sind zwar überwiegend der Meinung, dass ihr Vierbeiner nicht vom Weg abkommt, doch wenn dieser eine Fährte aufnimmt, geht mit ihm der Instinkt durch. „Schuld hat dann nicht der Hund“, betont Berbig. Isst der Obmann eigentlich selber Wild? In allen Variationen, meint er, dazu gehören auch Grillwürstchen und Burger. „Für die Zubereitung der Speisen ist jedoch meine Frau zuständig.“ (mz/Thomas Tominski)