Spediteur Ulrich Abraham feiert am Sonntag seinen 78. Geburtstag. Welche Dinge er durch Deutschland transportieren lässt und was ihm Kopfschmerzen bereitet.

Bethau/MZ - Seinen 78. Geburtstag feiert Ulrich Abraham am Sonntag in aller Stille. „Hier“, sagt er und legt eine Buchungsbestätigung auf den Tisch. Das Hotel befindet sich in der Nähe von Grimma, der Geschäftsmann aus Bethau kennt das Gästehaus bereits von einem früheren Besuch. Der 77-Jährige geht davon aus, dass er der älteste Transportunternehmer im Landkreis ist und in seinem Büro aus Altersgründen irgendwann das Licht ausgeht. Seine Kinder, sagt er, gehen beruflich andere Wege, das 1952 von seinem Vater Otto gegründete Unternehmen „Abraham Transporte“ wird nicht in dritter Generation weitergeführt.