Kein Kinderkleiderbasar in Prettin Aufgeben ist keine Option: So verläuft der 1. Kinderkleiderbasar am Samstag in Labrun

Der Kinderkleiderbasar Labrun öffnet an diesem Samstag ab 8 Uhr seine Türen. Viele Jahre zuvor fand er in Prettin statt. Was die Organisatoren zum Standortwechsel sagen und was im Angebot ist.