Kein Einsatzfahrzeug für Zörnigaller Feuerwehr - Was nun?

Ein defektes Feuerwehrauto in Zörnigall muss dringend ersetzt werden. Hat die Stadt Zahna-Elster dafür das nötige Geld?

Elster/MZ/GRO - In Zörnigall gibt es ein großes Problem. Das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr im Ort kann nicht mehr ausrücken. Zahna-Elsters Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) hat darüber den Stadtrat in seiner Sitzung in Elster informiert. „Eine nochmalige Reparatur ohne Garantie auf Erfolg würde circa 15.000 Euro kosten“, hatte er erklärt. Das Fahrzeug hat einen Motorschaden.