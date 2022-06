Kauflust auf Sparflamme in Jessen

Jessen/MZ - „Meine Ware scheint der pure Luxus zu sein“, meint Karola Baier, die mit diesen scherzhaft gemeinten Worten auf ein Problem hinweist, das viele Einzelhändler betrifft. Da die Preise in fast allen Bereichen seit Wochen durch die Decke gehen, setzen die Kunden in Sachen Geld ausgeben andere Prioritäten. Die Chefin eines Haushaltwarengeschäfts in Jessen klagt nicht über Lieferengpässe oder partielle Preissteigerungen, doch ihre Kunden „überlegen es sich inzwischen dreimal“, ob im Geschäft am Hospitalplatz die Kasse klingelt. „Was gut läuft“, sagt Karola Baier, „sind Geschenke und hochwertige Pfannen. Wenn die Leute ins Portemonnaie greifen, soll es auch etwas Besonderes sein.“ Was wünscht sich die Geschäftsfrau von der Zukunft? „In erster Linie Gesundheit. Trotz der unsicheren Zeiten möchte ich mit meinem Laden noch ein paar Jahre am Markt bleiben.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<