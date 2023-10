Schlittenhunde-WM in Leipa geht Ende Oktober über die Bühne. Gemeldet für das Event haben 30 Nationen. Woher die Teilnehmer kommen.

Kampf um WM-Titel - Die Welt trifft sich in Leipa

Schlittenhunde-WM in Leipa

Leipa/MZ - Neben dem Bett von Detlef Polzenhagen liegen Stift und Zettel. „Da mache ich mir in schlaflosen Nächten Notizen“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins Glücksburger Heide, der trotz seines großen Erfahrungsschatzes in puncto Ausrichtung von Wettkämpfen immer noch eine Lücke im Organisationsplan findet. Der 70-Jährige nennt es salopp „meine persönliche Nachtschichten“, denn die Aufregung vor Austragung der Schlittenhunde-WM in Leipa steigt mit jedem Tag.