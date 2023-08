Mitglieder des neuen Vereins „Vereinfacht“ errichten auf der Festwiese das Gelände für ihre Musik und Kunstveranstaltung. Was noch erledigt wird. Und auf welche Muiker sich die Besucher freuen dürfen.

Con:Action-Festival in Annaburg

Christer Mühlbach aus Prettin hobelt am selbstgebauten Tresen. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des Verein „Vereinfacht“.

Annaburg/MZ - Die ersten Zäune, Zelte und Vorräte sind auf der Festwiese am Schloss von Annaburg angekommen. Während Christer Mühlbach mit dem Schleifgerät der selbstgebauten Bartheke im Zelt den letzten Schliff gibt, verteilen Charlotte Lossin und Alexander Winkler Zettel an die Anwohner. „Damit sie wissen, an wen sie sich bei Problemen wenden können“, erklärt der 26-Jährige.