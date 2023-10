Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elster/MZ - „Wir haben lange geredet“, sagt Sabine Hoffmann, die nach den Nazi-Schmierereien am Freizeitpark mit den Kindern und Jugendlichen noch einmal das Gespräch gesucht hat. „Es waren viel Frust und Traurigkeit dabei“, erklärt die Chefin des Jugendclubs „Zuflucht“ Elster, denn das in Zusammenarbeit mit Graffiti-Künstlern aus Potsdam entstandene Projekt sei etwas Einmaliges in der Region. Einige Teenager haben mit ihren Großeltern explizit über Themen wie NS-Zeit, Krieg und Vertreibung gesprochen und sind deshalb richtig entsetzt, was in den Köpfen mancher Menschen so herumspukt.