Jugendclub Elster gibt Bewerbung für Demografiepreis ab

Welches Thema sich Clubchefin Sabine Hoffmann ausgedacht hat und was der Wehrleiter dazu sagt.

Elster/MZ - Die Bewerbung für den Demografiepreis ist raus. Jetzt heißt es im Jugendclub „Zuflucht“ Elster: Daumen drücken! Nach Sichtung aller Unterlagen durch das Magdeburger Unternehmen „Adcom“ und Weiterleitung an das Ministerium für Infrastruktur und Digitales entscheidet dann eine siebenköpfige Jury, wer am 23. November in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Ministerin Lydia Hüskens (FDP) ausgezeichnet wird.