In Jessen bieten Dagmar und Steffen Fischer seit 20 Jahren mehr als bloß Bücher an. Warum sie die Buchhandlung einst übernommen haben.

Jubiläum für Fischers in Jessen – Bücherwürmer seit 20 Jahren

Ein Ständchen für 20 erfolgreiche Jahre: Dagmar und Steffen Fischer residieren an der Langen Straße.

Jessen/MZ - Eigentlich sieht es in Jessens Buchhandlung aus wie immer: Musikinstrumente, Spielzeug und Büromaterialien liegen in den Regalen für die Kunden bereit. „Ja, Bücher haben wir auch“, zeigt Steffen Fischer auf die gut gefüllten Regale im Raum. Doch neben dem Tresen steht an diesem Mittwoch noch ein Stehtisch mit Kaffee und Kuchen. Für die Frauen zu ihrem Ehrentag? „Nein wegen des Jubiläums unseres Ladens“, antwortet der Inhaber.