Jubiläen in Mark Zwuschen - Vereine schauen zurück und planen Neues

In Mark Zwuschen können drei Vereine auf besondere Jahrestage verweisen. Was zwei ihrer Chefs den Gästen aus der Historie berichten.

Mark Zwuschen/MZ - Auf das Eierfest, wie das traditionelle Dorffest in Mark Zwuschen heißt, haben die Vereine in diesem Nach-Lockdown-Jahr noch verzichtet. Dafür gibt es am vergangenen Wochenende gleich drei Anlässe zu feiern. Denn der Landimpuls-Verein begeht in diesem Jahr sein 25. Jubiläum und der MTS-Verein und die Kapelle am Ortsrand bestehen jeweils zehn Jahre. Auf der Wiese vor dem Dorfgemeinschaftshaus ist also ein großes Festzelt aufgebaut. Jeder Verein hat für den Sonnabendnachmittag Freunde, Sponsoren, sonstige Unterstützer eingeladen. Abends sollte öffentlich ausgiebig gefeiert werden.