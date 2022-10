Jubel statt Marschmusik beim Schweinitzer Spielmannszug

Radiosender SAW und VR-Banken losen 25 Vereine im Land und ihre Anmelder aus. Beide bekommen 1.000 Euro. Was das in Schweinitz bedeutet.

Die Gewinner der Gemeinschaftsaktion vor ihrem Plakat an der großen Kreuzung in Schweinitz: Stefan Luthmann (li.) und Doreen Jannek (5. von li.) von der VR-Bank Fläming-Elsterland, Mitglieder des Spielmannszuges Schweinitz und der Cheerleader mit Beatrix Donath und Tino Jaekel, die die Urkunden in Händen halten.

Schweinitz/MZ - „Um 7.10 Uhr ist, glaube ich, die tägliche Auslosung. Um 7.11 Uhr hatte ich schon die erste WhatsApp auf dem Handy.“ So schildert Torsten Gregor die Welle, die das auslöst, was am am frühen Abend des gestrigen Donnerstag in Schweinitz passiert. Als der Pressesprecher des Schweinitzer Spielmannszuges die Nachricht am Morgen an Beatrix Donath weitergibt, kann die Holzdorferin gleich beruhigen: „Alles klar, ich habe schon angerufen.“