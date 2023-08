Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elster/MZ - Kaum kommt Joel in sein Zimmer, nimmt der sechsjährige Blondschopf direkten Kurs auf ein Schubfach, das sein Vater einen Spalt offengelassen hat. „Er weiß ganz genau, dass die Fächer immer zu sein sollen“, erklärt Benjamin Jakoby. Das Schubfach ist wie die Hälfte aller Schränke in dem Kinderzimmer nicht mit Autos, Bausteinen oder Kuscheltieren gefüllt. In diesen Fächern und weiteren Kisten sind Spritzen, Medikamente und ein Defibrillator untergebracht. Alles, was Joel braucht, um im Notfall am Leben zu bleiben. Notfälle, die der kleine Junge aus Elster und seine Eltern Tag für Tag durchstehen. An manchen Tagen auch mehrfach.