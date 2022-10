Jessens Wehr öffnet ihre Türen und zeigt ihr Aufgabenspektrum

Jessen/MZ - Wiederholt wurden Feuer gelöscht auf dem Parkplatz am Jessener Gerätehaus. Das wurde nicht allein den Kameradinnen und Kameraden überlassen, sondern Besucher selbst konnten sich ausprobieren. Stadtwehrleiter Hans-Peter Schaefer ermunterte Gäste dazu, selbst mal einen der bereitstehenden Feuerlöscher in die Hand zu nehmen und an dem neuen Feuerlöschtrainer auszuprobieren. Mittels Gasflasche konnte auf Knopfdruck dafür gesorgt werden, dass die Flammen jeweils von Neuem im Behälter loderten, auch wenn ihnen per Feuerlöscher gerade der Garaus gemacht worden war.

