Jessen/MZ/GRO - Die Bauarbeiten am Jessener Kreisel (B 187) enden nicht wie angekündigt an diesem Freitag. Das bedeutet, dass die Verkehrseinschränkungen auch über das Wochenende und die ersten Tage der nächsten Woche bestehen bleiben. Es werden noch zusätzliche Leistungen, Pflaster- und Markierungsarbeiten, ausgeführt, so an den Einmündungen der Bahnhofstraße und der Alten Gorsdorfer Straße in das Rondell, informierte Corina Deyring, Leiterin der Abteilung Straßenverkehr in der Kreisverwaltung Wittenberg. Der Zeitpunkt dafür sei insofern günstig, da Osterferien sind und die Frequentierung der Alten Gorsdorfer Straße, die zur Max-Lingner-Grundschule und zum Gymnasium führt, in den nächsten Tagen deutlich geringer ausfällt. Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf die Verkehrsführung im Kreisel, auf die sich die Kraftfahrer einstellen müssen.

