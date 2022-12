42 Jahre Leben retten

Detlef Langer sitzt vier Jahrzehnte am Steuer der Rettungswagen im Jessener Land. Was der DRK-Leiter erlebte, worauf er sich freut und wie Kollegen ihn überraschen.

Jessen/MZ - Trotz großer menschlicher Tragik, die er in seinem Beruf auch erleben musste, sieht Detlef Langer auf die zurückliegenden 42 Jahre und acht Monate im Rettungsdienst mit vielen positiven Reminiszenzen zurück. Der Leiter der Jessener Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verabschiedete sich am Freitag in den Ruhestand.