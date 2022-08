Hunderte Menschen auf den Straßen Jessener zelebrieren Festauszug zum Schul- und Heimatfest

Beim Jessener Schul- und Heimatfest gibt es traditionell am Festsonntag einen großen Festauszug. Den Zuschauern an den Straßen werden dieses Jahr 45 Bilder geboten. Das Motto lautet „Handwerk früher und heute“. Was dabei zu sehen ist.