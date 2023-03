Sozialverein bietet flottes Programm am Jessener Schwanenteich. Warum drei besondere Eier zu finden waren.

Jessener „Wir“-Verein lädt zu buntem Osterauftakt an den Schwanenteich.

Jessen/MZ - Das Wetter hielt sich recht tapfer trocken. Obwohl ab der Mittagszeit Regenschauer angesagt waren. Womöglich deshalb waren gleich zu Beginn des Osterauftaktes des „Wir“-Vereins am Sonnabend am Schwanenteich in Jessen die meisten Besucher zu zählen.