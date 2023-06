Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ - „Überwältigend“ nennt Frank Hanke sichtlich ergriffen den Zuspruch, den sein mit Bruder Ingo geleitetes Weingut auf den Jessener Unterbergen an diesem Sonnabend erfährt. Frank Hankes Gefühl hält auch jeder sachlichen Erwägung stand. Auf dem Hof unter den uralten riesigen Schattenbäumen, auf dem gesamten Grundstück unter extra aufgestellten Zeltdächern und vor dem Hof in den grün umwachsenen Nischen – überall sind die Plätze belegt. Freie zu finden, wird nicht so einfach. Es mögen einige Hundert Gäste sein, die das Hankesche Erdbeerfest genießen. Eigentlich sollte es am Sonnabend um 15 Uhr beginnen. „Doch wir mussten schon um 14 Uhr öffnen, weil die ersten Gäste schon da waren“, berichtet der Gastgeber.