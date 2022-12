Jessener Weihnachtsmarkt fand wieder in alter Größe statt

Als letzter 2022er Weihnachtsmarkt in der Region lockt der Jessener seine Besucher an.

Jessen/MZ - Als letzter Weihnachtsmarkt im Jessener Land zog der in der Elsterstadt zahlreiche Gäste am Donnerstag und Freitag auf den Marktplatz in Jessen. Die Schausteller um ihren Sprecher und Organisator Reno Sperlich hatten das Areal um die zwölf Meter hohe Blaufichte, die diesmal Familie Bauer aus Mügeln gestiftet hatte (die MZ berichtete), mit Bühne, Karussells und Buden für Naschereien und auch herzhafte Speisen gestaltet. Natürlich gab es auch den unverwüstlichen Glühwein, quasi das Lebenselixier für viele in der Weihnachtszeit, in ausreichender Menge.