Zehn Mitglieder des Heimatvereins „Glücksburger Heide“ pflanzen rund 3.000 Kiefersämlinge im Jessener Stadtwald. Was sie zu der Aktion motiviert.

Naturschutz in Jessen

Mitglieder des Heimatvereins „Glücksburger Heide“ am Treffpunkt im Jessener Stadtwald: Revierförster Guido Arndt (Mitte) und Isabel Bohnen (rechts) weisen die Helfer ein. Es sollen 3.000 Kiefern gepflanzt werden.

Jessen/MZ - Kurz nach 8.30 Uhr am Freitag biegen Petra und Dieter Räbiger aus Jessen kommend von der L 116 auf den Forstweg, der mitten in den Jessener Stadtwald führt. Der Weg ist ziemlich holprig, die Grasnarbe schabt am Unterboden. Im Schritttempo fahren sie zum Treffpunkt. Dort sind bereits Mitglieder des Heimatvereins „Glücksburger Heide“ vorausgefahren und erwarten das Paar zusammen mit Revierförster Guido Arndt und Isabell Bohnen, Studentin der Forstwirtschaft.