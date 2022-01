Jessener Sternsinger sammeln fast 3.500 Euro

Jessen/MZ - „Die Kronen, die Gewänder und der Stern sind wieder verstaut, das Sternsingen 2022 ist beendet“, informiert Andrea Meyer die MZ.

Zwölf Kinder und Jugendliche der Jessener katholischen Gemeinde waren mit ihren drei Begleiterinnen, zu ihnen zählte auch die Jessener Gemeindereferentin, wieder als heilige drei Könige im Jessener Land unterwegs. Sie brachten den Segen des Christkindes in die Häuser und Wohnungen, Geschäfte, Institutionen und sozialen Einrichtungen, so Andrea Meyer.

Erneut waren die Umstände, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, erschwert. Doch immerhin konnten die Kinder und Jugendlichen nach einem Jahr Pause wieder von Haus zu Haus gehen. Sie brachten nicht nur den kirchlichen Segen in die Häuser der Besuchten. Gleichzeitig sammelten sie Spenden für notleidende Gleichaltrige. So klopften sie an unzählige Türen, schrieben über diese den Segensspruch „20*C+M+B+22“ - Christus mansionem benedicat, auf deutsch: Christus segne dieses Haus.

„Damit wünschten sie, dass das Leben der Menschen, die hier ein- und ausgehen, immer wieder gesegnet sei. In dieser unsicheren und bedrohlichen Zeit der Pandemie war dieser Zuspruch wichtiger denn je. Das spürten die kleinen Könige, die mit Freude an den Haustüren empfangen wurden“, so Andrea Meyer.

3.450 Euro dürfen sie nun dem Kindermissionswerk, dem Träger der Sternsingeraktion, für die vielen Kinder in Not übergeben. „Die Sternsinger und ihre Begleiter bedanken sich herzlich für die freundliche Aufnahme und Offenherzigkeit, die vielerlei Zuwendungen und natürlich für die großherzigen Spenden“, übermittelt die Gemeindereferentin.