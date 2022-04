Jessener Stadtwald ist drei Tage lang eine große Stätte des Erfahrungsaustauschs

Fachkundige Gäste kommen aus Nah und Fern. Was ihnen neben anderem geboten wird.

Jessen/MZ - Auch am Freitag ist der Stadtwald Jessen wohl das am häufigsten angesteuerte Ziel in der Region. Aus allen Himmelsrichtungen kommen Interessierte zu den Thementagen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KfW), die bis zu diesem Sonnabend (von 9 bis 16 Uhr) unter dem Motto stehen „Wald der Zukunft - jetzt gestalten“.