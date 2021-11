Jessener Selbsthilfegruppe „Krebs“ feiert Jubiläum - Warum dazu ausschließlich grüne Luftballons zum Himmel aufsteigen

Jessen/MZ - Eine riesige Torte in den Farben der Gruppe - grün - zeigt deutlich an, worum es geht: „30 Jahre FSH Jessen“ steht darauf. Die Abkürzung FSH gehört der Frauenselbsthilfe Krebs, deren Jessener Ortsgruppe am gestrigen Mittwoch ihr 30-jähriges Bestehen beging. Angesichts der Folgen dieser immer noch tückischen Krankheit wolle man das Jubiläum freilich nicht feiern, wohl aber würdig begehen. Das hatten Elke Naujokat, Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfe, und Ortsgruppenchefin Gisela Schlüter in einem MZ-Gespräch bereits vor anderthalb Jahren erklärt.

Nun bereits im 32. Jahr

Seinerzeit, im März 2020 - von Covid-19 wusste man damals noch nicht viel, außer, dass das Coronavirus gerade die Welt erobert -, hätte das Jubiläum bereits begangen werden können. Doch die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verhinderten dies. Wenige Tage später verhängte die Kreisverwaltung über Jessen und Schweinitz die Quarantäne. So wurde also nun, ein halbes Jahr vor Ende des 32. Jahres, das Gründungsjubiläum begangen.

Am 11. März 1990 wurde die Selbsthilfegruppe von Doris Zwicker ins Leben gerufen. Die Gründerin war damals selbst an Krebs erkrankt. Daran erinnerte Gisela Schlüter, die amtierende Leiterin der Ortsgruppe, in einer kurzen Ansprache an diesem Mittwoch im Seniorentreff Jessen. Seither treibt die Frauen die „die Motivation, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten“, wie Gisela Schlüter formulierte. „Jeder, der die Diagnose Krebs erhält, geht auf seine eigene Reise. Die Teilnehmer der Gruppe sind diese Reise bereits gegangen“, so Gisela Schlüter. Sie wollten den Betroffenen und ihren Familien helfen, etwas besser mit dieser Krankheit zurechtzukommen und ihnen Kraft und Zuversicht geben. Dabei zählen die Erfahrungen jeder Einzelnen.

Die Stellvertreterinnen von Landeschefin und früherer Gruppenleiterin Elke Naujokat (Mitte), Katrin Masch (2. v. re.) und Nadja Karbaum (2. v. li.), gratulieren der Jessener Ortsgruppe mit der amtierenden Leiterin Gisela Schlüter (rechts) und Manuela Blei. Foto: Kl. Adam

Die Leitung habe insbesondere in der Zeit, da keine Treffen stattfinden durften, telefonisch oder durch kurze Besuche Kontakt zu den Mitgliederinnen gehalten. „Umso mehr freue ich mich, dass wir heute unsere kleine Feierstunde begehen dürfen.“

„Wie wertvoll ein Mensch für uns ist, merken wir oftmals erst, wenn dieser Mensch nicht mehr da ist“, ergriff Elke Naujokat dann das Wort. Sie bat die Gruppenmitglieder und Gäste derjenigen zu gedenken, die an der Krankheit Krebs gestorben sind.

Grüße vom Bürgermeister

Da die Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfe, Elke Naujokat, selbst einige Jahre Chefin der Ortsgruppe war, wäre sie quasi Jubilarin und Gratulantin in einem gewesen. Deshalb nahmen ihre beiden Stellvertreterinnen Katrin Maasch und Nadja Karbaum die Rolle gerne an, namens des Landesverbandes zu gratulieren. „Ich freue mich, dass es eine so große Gruppe ist“, würdigte erstere. Und ihre Vorstandskollegin wertschätzte, dass insbesondere die Leitung „mit ganz viel Herzblut dazu beiträgt, die Menschen, die zu uns gefunden haben, zusammenzuhalten“.

Seine Grüße überbrachte auch der Geschäftsführer der Krebsgesellschaft des Landes, Sven Weise. „Wir freuen uns, dass sie damals vor 30 Jahren aus ihrem Schneckenhaus gekommen sind, für andere da zu sein.“ Die Gruppe ist da für alle diejenigen, die Hilfe und Anregungen brauchen, durch viele Vorträge von Ärzten und Apothekern etwa, die in dem Verband organisiert werden. Weise verkündete eine Neuigkeit. Seit kurzem gebe es in Dessau eine feste Beratungsstelle der Krebsgesellschaft, die täglich besucht oder telefonisch erreicht werden könne. Weiterhin gebe es „die Außenberatung in Wittenberg“.

Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) erinnerte sich an „viele Sachen, die wir schon gemeinsam gemacht haben“. Er wisse schon gar nicht mehr, wann er zum ersten Mal zu einem Vortrag in der Gruppe zu Gast war. Damit meinte er ganz sicher Auftritte als Vertreter der Krankenkasse DAK in der Gruppe.

Elke Naujokat rief die Mitglieder der Gruppe, zu denen auch wenige Männer zählen, auf, Wünsche niederzuschreiben, die dann an Luftballons aufgelassen werden. Und so starteten wenige Minuten später rund 30 grüne Luftballons mit Karten daran in den Jessener Herbsthimmel.