Jessener Reisebüro feiert Jubiläum - Wie Corona alles verändert hat

Jessen/MZ - Die Zettel mit den zwei Zahlen hält Nadine Faßmann stolz in die Höhe. Vor 15 Jahren hat die Chefin das Reisebüro „Palm Tours“ am Schlossweg in Jessen „mit damals noch jugendlichem Elan“ übernommen, am 1. November wird dieses kleine Jubiläum im Rahmen eines Tags der offenen Tür „und vielen Überraschungen“ gefeiert.