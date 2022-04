Jessener Reifenschlitzer kommt mit dem Fahrrad - viele Autos beschädigt

Jessen/MZ - Ronny Grunert ist immer noch fassungslos. Der Chef des Bosch-Car-Service an der Rehainer Straße in Jessen erhält am Samstagmorgen von seiner Mitarbeiterin einen Anruf, dass es in der Nacht zuvor auf dem Betriebsgelände zu Beschädigungen an insgesamt acht Fahrzeugen gekommen sei. Grunert erzählt, dass sein Gelände videoüberwacht ist und der Täter auf dem Film zu erkennen sei. Was den Chef schockiert, ist der Ablauf der Tat. „Der Täter, der schätzungsweise zwischen 20 und 30 Jahre alt ist, kommt mit dem Fahrrad angeradelt, steigt in aller Seelenruhe ab, zersticht die Reifen von acht teils höherwertigen Autos, steigt wieder aufs Rad und fährt davon.“ Grunert kann sich nicht erklären, was einen jungen Menschen dazu treibt, nachts mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren und Reifen zu zerstechen. „Das sind die Momente, wo man denkt: Ich bin im falschen Film.“