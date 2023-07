Für sechs Wochen verlässt Martin Steinert sein Behandlungszimmer in Klöden für einen sechswöchigen Hilfseinsatz in Bangladesch.

Jessen/MZ - Der in Jessen lebende und in Klöden als niedergelassener Arzt wirkende Allgemeinmediziner und Notarzt Martin Steinert wird an diesem Donnerstag seine Wahlheimat erneut für sechs Wochen verlassen. Er begibt sich, wie vor einiger Zeit bereits angekündigt, auf einen Hilfseinsatz in Bangladesch. Und zwar für die Hilfsorganisation German Doctors, bis 2013 unter dem Namen Ärzte für die Dritte Welt bekannt.