Jessen/MZ/ka - Eine Hommage an die schwedische Popgruppe Abba gestatteten sich die Herren des Jessener Männerchores am Sonnabend im „Schützenhaus“ anlässlich ihres traditionellen Chorfaschings. Zwei Jahre hatte es aus bekanntem Grund keinen geben können. Es ging im Programm freilich nicht nur um die schwedischen Popgiganten, sondern mehr um eine Reminiszenz an das damalige Lebensgefühl. Und das zeigte sich in zahlreichen „Verkleidungen“ im Stile der 70er und 80er Jahre.

