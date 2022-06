Jessener im Libanon

Jessener Arzt und Weltenbummler Martin Steinert berichtet von jüngster Reise. Was ihn bei seinem Besuch im Libanon besonders beeindruckt und umtreibt.

Jessen/MZ - „Alsharq heißt ‚nach Osten‘“, erläutert Martin Steinert. Unter diesem Namen firmiert der Berliner Reiseveranstalter, mit dem der Jessener Arzt seine jüngste Tour unternahm. Und exakt dahin, nach Osten, noch genauer in den Nahen Osten, führte sie. Steinert, der in Klöden als niedergelassener Mediziner arbeitet, ist bekannt dafür, dass er eher nicht der Typ für Palmen, Strand und Cocktails ist. Das mag durchaus auch dazugehören, aber der Jessener interessiert sich mehr für die Menschen, die er auf seinen Reisen trifft, und für die historisch-kulturellen Zusammenhänge, die ein Land prägen. Zwölf Tage durch den Libanon, so hieß sein jüngstes Reiseabenteuer im April über Ostern.