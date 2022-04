Jessener holt sich in Axien den Gesamtsieg

Axien/MZ/JL - Freunde des Dartsports ließen am Osterwochenende im Gasthaus „Zur Friedenseiche“ in Axien nach zwei Jahren Abstinenz wegen Corona wieder die Pfeile fliegen. Insgesamt 39 Teilnehmer fanden sich zum 501 im Doppel-K.-o.-System an den drei Elektronik-Darts und damit zum inzwischen 27. Frühjahrs-Dart-Turnier ein.