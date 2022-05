Jessener Hauptausschuss diskutiert Für und Wider zu Neubauplänen von Einkaufsmärkten

Jessen/MZ - Das kommt nicht so häufig vor. In der Sitzung des Hauptausschusses des Stadtrats am Dienstagabend im Schloss geschah es aber wieder mal, dass sich alle Mitglieder des Gremiums zu einem Thema äußerten. Damit war nicht zu rechnen, da Bürgermeister Michael Jahn (SPD) eigentlich laut Tagesordnung einen formalen Verwaltungsakt aufgerufen hatte. Denn an den Stadtrat sollte die Empfehlung ausgesprochen werden, dass er ein Planverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans einleitet. Abschließend entschieden wird darüber also voraussichtlich in der Beratung am 1. März.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<