Jessener Gymnasiasten füllen Abikasse mit Öko-Arbeit auf

Jolina Putensen hebt mit einem Hohlspaten das Pflanzloch. Amy Schatz wird den Setzling in die Erde bringen.

Jessen/MZ - Im Wald am Elsterradweg zwischen Jessen und Gorsdorf haben sich am Montagmorgen die Elftklässler des Jessener Gymnasiums versammelt. Doch war es kein Ausflug, der sie an ihrem beweglichen Ferientag ins Gelände führte, sondern ein Arbeitseinsatz zur Unterstützung des Betreuungsforstamtes beim Wiederaufforsten zweier Brachflächen. Den haben die Schüler selbst organisiert.