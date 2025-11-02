weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Vorstandswahl in Jessen: Jessener Gewerbeverein wählt neuen Vorstand – vier bleiben, ein Neuer kommt

Jessener Gewerbeverein wählt turnusgemäß neues Leitungsgremium. Warum ein Vorschlag zur Beitragserhöhung nicht auf einhellige Freude stößt.

Von Klaus Adam 02.11.2025, 15:00
Peter Trittin verabschiedet vor der Vorstandsneuwahl das alte Leitungsgremium: Kevin Wolters, Kersten Henze, Jan Kerz und Mike Schirrmeister (v. li.)
Jessen/MZ. - Noch begeistert vom Gewerbefrühstück Anfang Oktober in den Seydaland Vereinigten Agrarbetrieben überreichte der Chef des Jessener Gewerbevereins, Peter Trittin, den scheidenden Vorstandsmitgliedern je eine Flasche Sanddorn-Muttersaft. Am Dienstagabend wählten rund 25 Mitglieder des Vereins turnusmäßig einen neuen Vorstand.