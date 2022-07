Jessener feiern fast wie in Vor-Corona-Zeiten

Jessen/MZ - „Das Programm steht“, sagen Benno Loff und Manja Seehaus-Rahmig. Der Vorsitzende des Schul- und Heimatfestvereins Jessen und die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand informieren, darüber, dass vorgesehen ist, das Traditionsfest nach den zwei Jahren mit Einschränkungen wieder wie in der Vor-Corona-Zeit ablaufen zu lassen, vom Bowling-Turnier zum Auftakt am 5. August bis zum Treffen der „Alten Jessener“ beim Frühschoppen mit den „Elbaue Musikanten“ am 15. August. Entsprechende Absprachen seien im Vorstand und in der Mitgliederversammlung erfolgt.

