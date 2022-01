Jessener beschimpft während der Bewährungszeit Polizisten

Dessau/Jessen/MZ - Für den 48-jährigen Angeklagten bleibt es bei der Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro. Die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau verwarf seine Berufung, mit der er einen Freispruch angestrebt hatte. Wie das Amtsgericht Wittenberg am 30. August vorigen Jahres ging auch die zweite Instanz davon aus, dass sich der Mann in Jessen der Beleidigung eines Polizeibeamten schuldig machte.

Bemerkung zielt auf Beamte

Die Kammer unter dem Vorsitz von Thomas Knief hatte keinen vernünftigen Zweifel daran, dass die Bemerkung des von Bernd Hohmann verteidigten Angeklagten - „Fickt euch, ihr Wichser!“ - am Ostermontag 2021 genau an der passenden Stelle gefallen war. Damals sollte der Mann aus der Gemeinde Nuthe-Urstromtal in Brandenburg auf dem Jessener Revier einer Meldeauflage nachkommen.

Allerdings waren die diensthabenden Beamten gerade nicht im Haus und er war gebeten worden, sich vielleicht 20 Minuten zu gedulden. Weil ihn das maßlos verärgerte, brach sich der wütende Ausruf Bahn. Getroffen von ihm wurde ein Beamter in Wittenberg, zu dem der Anruf über die Technik der Gegensprechanlage umgeleitet wurde. „Auf dem Display konnte ich die Jessener Nummer sehen“, sagte der Polizist. „Daraufhin habe ich die Kollegen im Funkwagen angesprochen und den Angeklagten informiert, dass es bis zu ihrer Rückkehr etwas dauert. Daraufhin erhielt ich die sehr erboste Reaktion.“

Der 43-jährige Zeuge erklärte, dass „die Zeiten so gut wie erloschen“ seien, dass die Polizisten Beschimpfungen ohne Murren erdulden und auf Reaktionen verzichten. Natürlich werde in solchen Fällen immer Anzeige erstattet. Nur so sei die Situation „umzuwerfen“, ließen sich Verhaltensänderungen herbeiführen, argumentierte der Beamte. „Ich habe ihm auch gesagt, dass er mir gegenüber nicht beleidigend werden müsse. Als ich nach seinem Namen fragte, schwieg er dann.“

Staatsanwältin Marika Bahr erklärte, wenn der Angeklagte sage, just in dem Moment, als er vor der Gegensprechanlage stand, hätten ihm auf der anderen Straßenseite Jugendliche einen Stinkefinger gezeigt, so dass er ihnen die Tirade nachrief, dann sei das eine Schutzbehauptung. „Der Zeuge sagte uns, dass weitere Gesprächsinhalte nicht danach klangen, als wären sie im Weggehen geäußert worden. Deswegen meine ich, dass die Worte des Angeklagten nicht in den luftleeren Raum gingen.“

In der Bewährungszeit

Ihrer Einschätzung schloss sich die Kammer an. „Die Geschichte mit den Jugendlichen halten wir für an den Haaren herbeigezogen“, sagte Richter Thomas Knief. Im Übrigen habe der Angeklagte, dem eingeräumt wurde, die Strafe in monatlichen Raten von je 50 Euro zu begleichen, Glück gehabt. Die Tat in Jessen sei in einer laufenden Bewährungszeit begangen worden. Folglich wäre es auch möglich gewesen, eine kurze Freiheitsstrafe zu verhängen. Der Angeklagte ist - obgleich nicht einschlägig, wie sein Anwalt unterstrich - vielfach vorbestraft. Ende der 1990er Jahre musste er zum Beispiel wegen Raubes in zwei Fällen und Körperverletzung für vier Jahre und drei Monate in Haft.