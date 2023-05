Der Jessener Mediziner Martin Steinert besuchte auf seiner jüngsten Reise die für ihn schönsten Raubtiere Europas in Zentralspanien. Was er dort erlebte.

Jessener Arzt schaut in Spanien Luchs in die Augen

Jessen/MZ - Eigentlich hatte Martin Steinert ja im zeitigen Frühjahr eine politische Bildungsreise in Pakistan gebucht. Doch die wurde wegen nicht ausreichender Teilnehmerzahl gecancelt. Und so setzte der Jessener Mediziner, der in Klöden eine Hausarztpraxis betreibt und auch regelmäßig als Notarzt im Dienst ist, wieder einmal Plan B in Kraft. Das bedeutet: „Ich wollte schon immer gerne mal Luchse beobachten in Spanien“, erzählt der Arzt, den man gut und gerne als Weltenbummler bezeichnen kann.