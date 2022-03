Jessen beteiligt sich an bundesweiter Ehrung für Terroropfer

Fahnen wehen zum 11. März auf Halbmast.

An Dienstgebäuden des Landes Sachsen-Anhalt, hier am Revierkommissariat in Jessen, hingen am Freitag Fahnen auf halbmast. Grund dafür war der nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt, der am 11. März erstmals in Deutschland begangen wurde.

Auch die Stadt Jessen beteiligte sich an der Aktion. Vor dem Schloss wehte die Fahne Deutschlands mit Trauerflor. Der Nationale Gedenktag greift das Ansinnen des „Europäischen Gedenktags für die Opfer des Terrorismus“ auf, der 2005 eingeführt wurde, ein Jahr nach den verheerenden Bombenanschlägen mit vielen Opfern (191 Getötete und 2.051 Verletzte) in Madrid am 11. März 2004.

Der nationale Gedenktag soll nach Angaben der Bundesregierung künftig jährlich begangen werden.