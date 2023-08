Ein unbekannter Autofahrer ist in Jessen gegen ein Haus gefahren und geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Autofahrer hat in Jessen Unfallflucht begangen.

Jessen/MZ - Am Dienstag, 8. August, fuhr um 23.58 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug im Beerenwinkel in Jessen gegen ein Wohnhaus. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug.

Die Bewohner schätzen den Schaden an der gedämmten Fassade des Gebäudes auf 5.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen müsste das beteiligte Fahrzeug am Heck beschädigt sein, informiert die Polizei.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail an [email protected] entgegen.