Listerfehrda/MZ/GRO - Zwei Monate wurden Kraftfahrer, die auf der B 187 in Listerfehrda Richtung Wittenberg unterwegs waren, im wahrsten Sinne des Wortes angeblinkt. Denn die Stadt Zahna-Elster hatte ihr Tempomessgerät an einem Lichtmast befestigt. Jeder Kraftfahrer von Jessen kommend bekam so angezeigt, mit welcher Geschwindigkeit er in den Ort einfährt. Bekanntlich herrscht in Listerfehrda eine besondere Verkehrssituation. Aufgrund der Doppelkurve ist die Straße für Kraftfahrer schwer einsehbar. Darum wurde nach langem Bemühen von Einwohnern, Ortschaftsrat und Stadtverwaltung eine Fußgängerampel mit Vorampeln aufgebaut. In diesem Bereich darf lediglich 40 Kilometer pro Stunde gefahren werden. An dem Messpunkt am Ortseingang sind 50 km/h erlaubt. Die Ergebnisse der achtwöchigen Messungen liegen jetzt vor. Dabei sei aber zu beachten, so Ordnungsamtsleiter Mathias Kruschke, dass es sich um ein optisches Gerät handelt und daher die Ergebnisse durch Reflexionen, Regen, Schnee und anderes mehr beeinflusst werden können. Aber Trends lassen sich dennoch ablesen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit am Messpunkt lag höher als bei vorangegangenen Messungen, 47,6 km/h wurden registriert, 2018 waren es 42,1 und 2016 40,8 km/h. Die gemessene Maximalgeschwindigkeit betrug 92 km/h. Sie liegt damit fünf km/h über jener von 2018. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurde in dem achtwöchigen Messzeitraum von tausenden Fahrzeugen zum Teil deutlich überschritten.

