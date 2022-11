Gaststätten-Betreiber in und um Jessen kämpfen sich nach den coronabedingten Schließungen durch die nächste Krise. Wie sie die Lage einschätzen und wo an Weihnachten noch ein tisch frei ist.

Karin Peetz, Inhaberin des Restaurants „Bergschlösschen“ in Jessen, deckt für ihre Gäste den Tisch.

Jessen/MZ - „In Krisenzeiten“, sagt Michael Schmidt, „wird ein Restaurantbesuch schnell zum Luxusartikel.“ Sachsen-Anhalts Dehoga-Präsident hat die Umfrageergebnisse der Boston Consulting Croup (siehe Infobox) auch gelesen, die Zahl 62 Prozent will er nicht bestätigen. Schmidt betont, dass die Menschen aufgrund der überall steigenden Preise zum Dreh an der Spar-Schraube gezwungen sind, beim Geld ausgeben werden andere Prioritäten gesetzt. Als kostengünstigere Alternative wird der heimische Herd wieder verstärkt genutzt. Der explosionsartige Anstieg der Geflügelpreise trägt explizit dazu bei, dass Gaststättenbesuche in der persönlichen Rankingliste nach hinten rutschen.