Jägerschaft Jessen setzt sich für saubere Wälder ein

Die Jäger aus dem Jessener Land haben wieder ihren Frühjahrsputz in Revieren durchgeführt. Wie viele sich beteiligten und was dabei alles zusammengekommen ist.

Große Mengen illegal entsorgten Mülls haben Mitglieder der Jägerschaft Altkreis Jessen wieder in den Wäldern gesammelt.

Jessen/MZ - Es war wieder erstaunlich, was da alles zusammengekommen ist. Der Frühjahrsputz der Jägerschaft Altkreis Jessen hat für saubere Wälder und für volle Container gesorgt. 25 Reviere haben sich an der Aktion, die Tradition in der Jägerschaft hat, beteiligt. Über 60 Leute haben mit zugepackt, berichtet der Vorsitzende Falk Rißmann.